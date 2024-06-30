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    Семин: Грузия не совершала чудо, а хорошо играла и сохраняла концентрацию

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Грузии
    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Грузия не совершала чудо, а хорошо играла и сохраняла концентрацию. Начиная с отборочного матча против Греции, они были очень сплоченные. На мой взгляд, это очень опасная команда. Она в любой момент может преподнести сюрприз. Надеюсь, что и сегодня. Хотя Испания показывает на этом турнире самый высокий уровень», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица Евро-2024

    Напомним, что матч между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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