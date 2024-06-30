Семин: Грузия не совершала чудо, а хорошо играла и сохраняла концентрацию

Бывший тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

«Грузия не совершала чудо, а хорошо играла и сохраняла концентрацию. Начиная с отборочного матча против Греции, они были очень сплоченные. На мой взгляд, это очень опасная команда. Она в любой момент может преподнести сюрприз. Надеюсь, что и сегодня. Хотя Испания показывает на этом турнире самый высокий уровень», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Евро-2024

Напомним, что матч между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.