Месси пропустит следующий матч сборной Аргентины на Кубке Америки-2024

Нападающий сборнойне сможет принять участие в 3-м туре группового этапа Кубка Америки-2024 против

«У Лео возникли проблемы в прошлой игре, и в предстоящем матче его не будет. Мы будем наблюдать за его состоянием день за днем и ждать, как все будет развиваться», — приводит слова помощника главного тренера сборной Вальтера Самуэля ESPN.

Напомним, что во время 2-го тура против Чили (1:0) Месси почувствовал дискомфорт в правом подколенном сухожилии.

Сборная Аргентины уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Америки 2024-го года. После 2-х туров национальная команда занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе.

Матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 между сборными Аргентины и Перу состоится завтра, 30-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.