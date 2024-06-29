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    • Месси пропустит следующий матч сборной Аргентины на Кубке Америки-2024
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    Месси пропустит следующий матч сборной Аргентины на Кубке Америки-2024

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    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в 3-м туре группового этапа Кубка Америки-2024 против Перу.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «У Лео возникли проблемы в прошлой игре, и в предстоящем матче его не будет. Мы будем наблюдать за его состоянием день за днем и ждать, как все будет развиваться», — приводит слова помощника главного тренера сборной Вальтера Самуэля ESPN.

    Напомним, что во время 2-го тура против Чили (1:0) Месси почувствовал дискомфорт в правом подколенном сухожилии.

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  • 18/06/2024

    • Сборная Аргентины уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Америки 2024-го года. После 2-х туров национальная команда занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе.

    Матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 между сборными Аргентины и Перу состоится завтра, 30-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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