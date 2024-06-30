30 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина и Перу. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Перу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина в первых двух турах группового раунда Кубка Америки обыграла Канаду (2:0) и Чили (1:0).

Команда уже обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира, причем с первого места, так что может позволить себе сыграть неосновным составом.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Гватемалу (4:1).

Последние успехи продлили победную серию коллектива в семь поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 22 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 20 раз при одном поражении.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но недооценивать соперника ей определенно не стоит.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды в Кубке Америки 2024 года с двумя голами.

Перу

Турнирное положение: Перу в первых двух турах группового раунда Кубка Америки сыграла вничью с Чили (0:0) и проиграл Канаде (0:1).

Команда выйдет в четвертьфинал турнира, если обыграет нынешнего соперника, а Канада проиграет Чили в параллельной игре.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, обыграла Сальвадор (1:0).

Неудача во втором туре группового раунда нынешнего первенства оформила безвыигрышную мини-серию в два поединка.

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Мигель Араухо.

Состояние команды: в последних четырех матчах (официальных и контрольных), Перу выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, а с такими турнирными раскладами у нее явно плохие шансы на выход в плей-офф.

Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

Статистика для ставок

в 14 из 16 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей Перу не проиграл.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.15, победа Перу — в 7.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.20 и 1.70.

Прогноз: в шести из семи последних матчей номинальные гости не проиграли. В грядущем поединке им кровь из носу нужно побеждать.

При этом их соперник имеет явно меньшую мотивацию, поскольку уже выиграл группу, тогда как его тренер наверняка предоставит отдых лидерам.

Ставка: Перу не проиграет за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в трех из их четырех последних поединков.

Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.85.