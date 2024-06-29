ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияЕвро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола
    Все новости спорта

    Махачкалинское «Динамо» готово предложить Дзюбе контракт

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Динамо-Махачкала Локомотив РПЛ Футбол России Трансферы
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что его клуб готов подписать бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

    «Мы не делали предложения Артему Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали.

    Артем — свободный агент, все зависит от его пожеланий, еще есть зарплатная ведомость, из-за которой такие игроки ниже не опускаются.

  • Романцев: Буду рад, если Дзюба появится у Слуцкого в Китае
  • Читайте по теме

    • Но нам бы Дзюба мог помочь. Если у игрока будут намерения играть в Махачкале, то мы с удовольствием его возьмем», — приводит слова Гаджиева Sport24.

    В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов подарит первый матч плей-офф Евро-2024?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Оппоненты вновь огорчат друг друга?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Перейра — Прохазка
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ямайка — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры