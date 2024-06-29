Махачкалинское «Динамо» готово предложить Дзюбе контракт

Президент махачкалинского «Динамо»сообщил, что его клуб готов подписать бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака»

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Мы не делали предложения Артему Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали.

Артем — свободный агент, все зависит от его пожеланий, еще есть зарплатная ведомость, из-за которой такие игроки ниже не опускаются.

Но нам бы Дзюба мог помочь. Если у игрока будут намерения играть в Махачкале, то мы с удовольствием его возьмем», — приводит слова Гаджиева Sport24.

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.