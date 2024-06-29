Доннарумма: Сборная Италии предельно мотивирована, нас ждет интересный матч

Голкипер сборнойподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 со

«Парни по-хорошему заведены. Им не нужны мои дополнительные наставления, они и так предельно мотивированы. Нас ждет очень интересный матч. Не думаю, что в этом случае требуется дополнительный заряд мотивации.

Сборная Швейцарии очень сильна физически. Она играет в вертикальный, прямолинейный футбол. Надо очень осмотрительно распоряжаться мячом, поскольку они в любой момент могут убежать в контратаку», — приводит слова Донаруммы официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Италии и Швейцарии в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится сегодня, 29-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.