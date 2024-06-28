Гюндоган хочет, чтобы сборная Германии играла как «Реал»

Полузащитник сборнойвысказался об изменениях в игре национальной команды перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с

«Прежде всего нам необходимо разобраться с ситуацией, когда следующие 90 минут могут оказаться последними. Это уже (оказывает) очень большое давление. В этой ситуации решающее значение будет играть менталитет.

Можно посмотреть на мадридский "Реал" — самую успешную команду последнего десятилетия. Как они никогда не впадали в панику и всегда сохраняли спокойствие, это замечательно», — приводит слова Гюндогана Frankfurter Allegemeine Zeitung.

Напомним, что сборные Германии и Дании сыграют в рамках 1/8 финала Евро-2024 завтра, 29-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.