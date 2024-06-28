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    Гюндоган хочет, чтобы сборная Германии играла как «Реал»

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    Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался об изменениях в игре национальной команды перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Данией.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Прежде всего нам необходимо разобраться с ситуацией, когда следующие 90 минут могут оказаться последними. Это уже (оказывает) очень большое давление. В этой ситуации решающее значение будет играть менталитет.

    Можно посмотреть на мадридский "Реал" — самую успешную команду последнего десятилетия. Как они никогда не впадали в панику и всегда сохраняли спокойствие, это замечательно», — приводит слова Гюндогана Frankfurter Allegemeine Zeitung.

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