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    Начо о Кварацхелии: Он особенный футболист

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    Защитник сборной Испании Начо Фернандес высоко оценил игру полузащитника Грузии Хвичи Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Он, несомненно, особенный футболист. Мы ("Реал") дважды играли против него в Лиге чемпионов в минувшем сезоне, и я бы сказал, что он на другом уровне.

    Хвича очень быстр, крайне хорош в игре один на один. Нет сомнений, что он лидер сборной Грузии и их главная угроза, с которой нам предстоит иметь дело. Люди могут считать нас фаворитами в этом матче, но для Испании это не имеет значения», — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

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