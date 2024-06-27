Начо о Кварацхелии: Он особенный футболист

Защитник сборнойвысоко оценил игру полузащитника Грузии

«Он, несомненно, особенный футболист. Мы ("Реал") дважды играли против него в Лиге чемпионов в минувшем сезоне, и я бы сказал, что он на другом уровне.

Хвича очень быстр, крайне хорош в игре один на один. Нет сомнений, что он лидер сборной Грузии и их главная угроза, с которой нам предстоит иметь дело. Люди могут считать нас фаворитами в этом матче, но для Испании это не имеет значения», — приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Испании сыграет против Грузии 30-го июня в рамках 1/8 финала Евро-2024. Начало игры — в 22:00 мск.