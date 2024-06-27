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    Монтелла: Следующая цель сборной Турции — выход в четвертьфинал Евро-2024

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    Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал выход национальной команды в плей-офф чемпионата Европы-2024.

    Винченцо Монтелла
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    Винченцо Монтелла

    Турция заняла второе место в группе F, что позволило ей выйти в 1/8 финала Евро-2024. На этой стадии турнира команда Монтеллы сыграет с Австрией.

    «После 16-летнего перерыва я поздравляю наших парней и всех товарищей по команде, с которыми я работал, с достижением исторического успеха, выходом из группы.

    После того как мы вышли в 1/8 финала, мы все знаем, что у этих ребят есть талант и решимость двигаться вперед. После небольшого перерыва мы начнем подготовку к Австрии, начиная с завтрашнего дня. На этот раз целью станет четвертьфинал», — приводит слова Монтеллы Fotospor.

    Матч между Турцией и Австрией состоится 2 июля и пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

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