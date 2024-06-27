ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эквадор — Ямайка. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Эквадор — Ямайка

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Эквадора Сборная Ямайки
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Галюченюк перешел в «Амур» Галюченюк — в «Амуре», а Вей — в «Авангарде». Таблица переходов и составы команд Востока в новом сезоне КХЛ Ламин ЯмальСборная Испании, кажется, поймала вайб 2008 года. На Евро-2024 определился главный фаворит Алекс ПерейраРеванш Перейры и Прохазки, интригующий бой Лопеса против Ортеги. Анонс карда UFC 303
    Все новости спорта
    Пьеро Инкапье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьеро Инкапье
    Сборная Эквадора сыграет с Ямайкой в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 01:00 мо московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Эквадор

    Лучшим результатом сборной Эквадора на Кубке Америки было 4-е место в 1993 году. На предыдущем турнире в 2021 году эквадорцы остановились на стадии 1/4 финала, уступив будущему победителю — Аргентине.

    В первом туре команда под руководством Феликса Санчеса проиграла сборной Венесуэле, ведя по ходу встречи в один мяч (1:2). Сармиенто отличился в концовке первого тайма, а после перерыва голы Кадиса и Бельо нанесли эквадорцам поражение. C 22-минуты Эквадор играл в меньшинстве в результате удаления Эннера Валенсии.

    В южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года «Триколор» занимает 5-е место, набрав в 6-ти матчах 8 очков (три победы, две ничьи и поражение).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ямайка

    Для сборной Ямайки это третье участие на Кубке Америки. В турнирах 2015 и 2016 годов команда занимала четвертые места в своих группах и досрочно покидала соревнования.

    В первом туре Кубка Америки-2024 года Ямайка играла против сборной Мексики. Исход встречи решил единственный гол мексиканского защитника Артеага Херардо на 69-й минуте встречи.

    Перед стартом на Копа Америка сборная Ямайки сыграла два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Команда под руководством исландца Хеймира Хадльгримссона одержала победы над Доминиканской Республикой (1:0) и Доминикой (3:2).

    Личные встречи

    История противостояния сборных Эквадора и Ямайки насчитывает три встречи. Два раза побеждали эквадорцы, в одном случае была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Эквадор — Ямайка с коэффициентом 2.08.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Крузейро — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры