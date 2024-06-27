Сборная Эквадора сыграет с Ямайкой в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 01:00 мо московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Эквадор

Лучшим результатом сборной Эквадора на Кубке Америки было 4-е место в 1993 году. На предыдущем турнире в 2021 году эквадорцы остановились на стадии 1/4 финала, уступив будущему победителю — Аргентине.

В первом туре команда под руководством Феликса Санчеса проиграла сборной Венесуэле, ведя по ходу встречи в один мяч (1:2). Сармиенто отличился в концовке первого тайма, а после перерыва голы Кадиса и Бельо нанесли эквадорцам поражение. C 22-минуты Эквадор играл в меньшинстве в результате удаления Эннера Валенсии.

В южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года «Триколор» занимает 5-е место, набрав в 6-ти матчах 8 очков (три победы, две ничьи и поражение).

Ямайка

Для сборной Ямайки это третье участие на Кубке Америки. В турнирах 2015 и 2016 годов команда занимала четвертые места в своих группах и досрочно покидала соревнования.

В первом туре Кубка Америки-2024 года Ямайка играла против сборной Мексики. Исход встречи решил единственный гол мексиканского защитника Артеага Херардо на 69-й минуте встречи.

Перед стартом на Копа Америка сборная Ямайки сыграла два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Команда под руководством исландца Хеймира Хадльгримссона одержала победы над Доминиканской Республикой (1:0) и Доминикой (3:2).

Личные встречи

История противостояния сборных Эквадора и Ямайки насчитывает три встречи. Два раза побеждали эквадорцы, в одном случае была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Эквадор — Ямайка с коэффициентом 2.08.