Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф, Турция была сильнее Чехии

В третьем туре в группе F на Евро-2024 завершились два матча.

Сборная Грузии неожиданно победила сборную Португалии со счетом 2:0.

Уже на второй минуте Хвича Кварацхелия открыл счет после передачи Георгия Микаутадзе.

После перерыва нападающий «Меца» добавил к голевой передаче забитый мяч, уверенно реализовав пенальти за снос защитника «Кремонезе» Луки Лочошвили.

Португалия владела преимуществом в матче, но пробить вратаря Георгия Марадишвили так и не смогла.

Футбол. Евро-2024. Группа F Грузия — Португалия 2:0 Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (2'), 2:0 Жорж Микаутадзе (пенальти) (57') Грузия: Георгий Мамардашвили, Георгий Гвелесиани (Соломон Кверквелия, 76'), Гурам Кашия, Лука Лочошвили (Георгий Цитаишвили, 63'), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Георгий Чакветадзе (Анзор Меквабишвили, 81'), Георгий Кочорашвили, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия (Зурико Давиташвили, 81'), Жорж Микаутадзе Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Гонсалу Инасиу, Антониу Силва (Нелсон Семеду, 66'), Жоау Палинья (Рубен Невеш, 46'), Жоау Невеш (Матеус Нунес, 75'), Перейра Данилу, Жоау Фелиш, Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 66'), Педру Нету (Диогу Жота, 75'), Шику Консейсау Предупреждения: Криштиану Роналду (28'), Педру Нету (44'), Рубен Невеш (53'), Анзор Меквабишвили (85')

Во второй игре Турция вырвала победу в матче с Чехией — 2:1.

Уже на 20-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник чехов Антонин Барак.

Туррки воспользовались численным преимуществом и забили на 51-й минуте после точного удара Хакана Чалханоглу.

Но даже в меньшинстве Чехия смогла отыграться, мяч на счету Томаша Соучека, но все равно пропустила в самом конце встречи. Гол забил на 90+4-й минуте Дженк Тосун.

Футбол. Евро-2024. Группа F Чехия — Турция 1:2 Голы: 0:1 Хакан Чалханоглу (51'), 1:1 Томаш Соучек (66'), 1:2 Дженк Тосун (90 + 4') Чехия: Индржих Станек (Матей Коварж, 55'), Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Томаш Голеш, Владимир Цоуфаль, Томаш Соучек, Лукаш Провод (Ондржей Лингр, 75'), Давид Юрасек (Матей Юрасек, 81'), Антонин Барак, Моймир Хитил (Ян Кухта, 55'), Адам Гложек (Томаш Хоры, 55') Турция: Мерт Гюнок, Мерих Демирал, Самет Акайдын, Мерт Мюльдюр, Хакан Чалханоглу (Оркун Кёкчю, 87'), Арда Гюлер (Дженк Тосун, 75'), Салих Озкан (Кан Айхан, 46'), Исмаиль Юксек (Окай Йокушлу, 63'), Ферди Кадиоглу, Барыш Алпер Йылмаз, Кенан Йылдыз (Керем Актюркоглу, 75') Предупреждения: Антонин Барак (11'), Антонин Барак (20'), Салих Озкан (31'), Патрик Шик (34'), Кенан Йылдыз (37'), Исмаиль Юксек (49'), Мерт Гюнок (64'), Хакан Чалханоглу (66'), Угурджан Чакыр (68'), Мерт Мюльдюр (81'), Витезслав Ярош (85'), Самет Акайдын (85'), Лукаш Черв (85'), Ладислав Крейчи (90 + 1'), Кан Айхан (90 + 5'), Оркун Кёкчю (90 + 5'), Арда Гюлер (90 + 9')

По итогам трех матчей победителем группы с шестью очками стала Португалия. Турция стала второй с четырьмя очкам. Грузия заняла третью строчку с таким же количеством баллов, но все равно вышла в плей-офф. Чехия (2) покидает турнир.