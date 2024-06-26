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    Грузия — Португалия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Грузия — Португалия

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    Сборная Грузии в Гельзенкирхене сыграет с Португалией в рамках заключительного тура группы F. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Грузия

    Сборная Грузии с одним очком замыкает группу F. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф с третьего места, «крестоносцам» сегодня обязательно нужно обыгрывать Португалию.

    В первом туре подопечные Вилли Саньоля оказали достойное сопротивление сборной Турции. Грузинам удалось забить дебютный гол на чемпионатах Европы, но поражения все равно избежать не получилось — 1:3.

    В следующем матче сборная Грузии играла с Чехией, набрав первые очки в турнире. Команды обменялись голами, зафиксировав итоговые 1:1.

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    Португалия

    Сборная Португалии досрочно оформила себе путевку в плей-офф. Команда под руководством Роберто Мартинеса набрала 6 очков в 2-х матчах и уже никто не сможет сдвинуть ее с первого места.

    В первом туре Евро-2024 «команда избранных» выстрадала победу над сборной Чехии (2:1). Португальцы пропустили первыми, сравняли на 69-й минуте и вырвали три очка в компенсированное ко второму тайму время.

    Во втором туре сборная Португалии добилась куда более легкой победы. Матч против Турции в Дортмунде завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

    Личные встречи

    Команды один раз встретились между собой в товарищеском матче 2008 года. Португальцы одержали победу со счетом 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Грузия — Португалия с коэффициентом 2.33.

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