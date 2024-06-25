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    Куман: Мы должны брать на себя ответственность за происходящее на поле

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    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подвел итоги матча Евро-2024 против команды Австрии (2:3).

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Это было очень плохо, Мы не контролировали ход игры в начале матча; позже мы выступили немного лучше и у нас было несколько моментов, но нас наказали.

    Мы должны брать на себя ответственность за происходящее на поле, мы должны добиваться лучшего результата.

    Перед матчем мы знали, что если финишируем третьими, то в следующем раунде мы получим сборную, которая займет первое место в своей группе. Подождем и посмотрим, что произойдет», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

    По итогам группового этапа Евро-2024 Австрия вышла в плей-офф, заняв 1-е место в своей группе с 6-ю баллами в активе. Нидерланды расположились на 3-й позиции (4 балла).

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