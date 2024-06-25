Алдонин: Вчерашняя игра Хорватии и Италии — это драма

Экс-футболиствысказался о результате матча группового этапа Евро-2024 между(1:1).

«Пока на Чемпионате Европы мало очень интересных игр. Если честно, некоторые матчи напоминали товарищеские. Но вчерашняя игра Хорватии и Италии — драма. Жалко хорватов, Модрича.

Если бы они победили, то заняли бы второе место, а у итальянцев была возможность выйти из группы с третьего. Но хорваты теперь за бортом», — сказал Алдонин Чемпионату.

Хорватия не смогла выйти в плей-офф Евро-2024, заняв 3-е место в своей группе с 2 очками в активе.