Испания и Италия вышли в плей-офф, Хорватия — третья

В группе В в третьем туре Евро-2024 прошли два матча.

Сборная Хорватия упустила победу в добавленное время в матче со сборной Италии — 1:1.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Лучано Спаллетти, она больше владела мячом и создала моментов, но забитых мячей так и не было.

После перерыва хорваты заиграли активнее и заслужили право на пенальти на 54-й минуте, но его не смог реализовать Лука Модрич, удар которого парировал Джанлуиджи Доннарумма.

Но через минуту капитан сборной Хорватии реабилитировался, забив единственный гол в матче, оказавшись самым расторопным на добивании.

Но Италия смогла уйти от поражения, забив на 90+8-й минуте после точного удара Маттиа Дзакканьи.

Футбол. Евро-2024. Группа B Хорватия — Италия 1:1 Голы: 1:0 Лука Модрич (55'), 1:1 Маттиа Цаканьи (90 + 8') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Йошко Гвардиол, Лука Модрич (Ловро Майер, 80'), Марсело Брозович, Матео Ковачич (Лука Иванушец, 70'), Лука Сучич (Иван Перишич, 70'), Марио Пашалич (Анте Будимир, 46'), Андрей Крамарич (Йосип Юранович, 90') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко (Федерико Кьеза, 57'), Маттео Дармиан (Маттиа Цаканьи, 82'), Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Лоренцо Пеллегрини (Давиде Фраттези, 46'), Жоржиньо (Николо Фаджоли, 82'), Николо Барелла, Матео Ретеги, Джакомо Распадори (Джанлука Скамакка, 75') Предупреждения: Лука Сучич (24'), Лука Модрич (60'), Лука Иванушец (73'), Марин Понграчич (78'), Йосип Штанишич (82'), Марсело Брозович (90 + 1'), Риккардо Калафьори (90 + 3'), Николо Фаджоли (90 + 6')

Календарь и таблица Евро-2024

Во второй игре Испания победила Албанию с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте забил Ферран Торрес, голевую передачу ему отдал Дани Ольмо.

После забитого мяча испанцы окончательно успокоились и спокойно довели матч до победы.

Футбол. Евро-2024. Группа B Албания — Испания 0:1 Гол: 0:1 Ферран Торрес (13') Албания: Томас Стракоша, Иван Балью, Берат Джимсити, Арлинд Айети, Марио Митай, Юльбер Рамадани, Кристьян Аслани, Ясир Асани (Эрнест Мучи, 81'), Казим Лячи (Медон Бериша, 70'), Недим Байрами (Арбер Ходжа, 70'), Рею Манай (Армандо Броя, 59') Испания: Дэвид Райа, Алехандро Гримальдо, Эмерик Лапорт (Робен Ле Норман, 46'), Даниэль Вивиан, Микель Оярсабаль (Фермин Лопес, 62'), Даниэль Ольмо (Алекс Баэна, 84'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Хесус Навас, Хоселу (Альваро Мората, 72'), Ферран Торрес (Ламин Ямал, 72') Предупреждения: Недим Байрами (66'), Медон Бериша (89'), Даниэль Вивиан (90')

В итоге у Испании стало 9 очков, у Италии — четыре. Они отобрались в плей-офф напрямую. Хорватия с двумя очками еще не потеряла шансы остаться на турнире, а Албания (1) покидает Евро-2024.