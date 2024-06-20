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    ЦСКА назвал состав на первый сбор

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    Официальный сайт ЦСКА в телеграм-канале назвал состав команды, который начал подготовку к сезону на базе в Новогорске.

    Марко Николич — новый главный тренер команды
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    Марко Николич — новый главный тренер команды

    Напомним, перед началом сезона команду возглавил сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в РПЛ с «Локомотивом».

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Илья Помазун, Данила Боков, Николай Баровский.

    Защитники: Илья Агапов, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Келлвен, Данил Круговой, Михаил Рядно, Матвей Лукин, Мойзес, Амирхоссейн Риванди, Вадим Чурилов.

    Полузащитники: Иван Обляков, Виктор Давила, Виктор Мендес, Саша Зделар, Максим Мухин, Аббосбек Файзуллаев, Егор Ушаков, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Артём Бандикян, Ренат Голыбин.

    Нападающие: Фёдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Артём Шуманский, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Максим Сидельников.

    В сборе не принимают участие игроки сборной России Федор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев, они начнут подготовку к сезону с командой 25 июня.

    Также пока отсутствуют Аббос Файзуллаев, находящийся в расположении сборной Узбекистана, он должен вернуться 27 июня, заболевший Виктор Мендес и Виктор Давила, вызванный в сборную Чили на Кубок Америки.

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