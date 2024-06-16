Саутгейт определил капитанов сборной Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англиивысказался о выборе капитанов команды на чемпионате Европы в Германии.

«У нас очень открытые отношения со всеми игроками. На данный момент мы собрали небольшую группу лидеров для участия в турнире: Гарри Кейн, Кайл Уолкер, Деклан Райс, Джуд Беллингем. В нашей сборной много молодых игроков. Всегда важно знать, что думают футболисты. У них хороший взгляд на жизнь, хороший опыт», — приводит слова Саутгейта интернет-издание Daily Mail.

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Первый матч на чемпионате Европы для сборной Англии с Сербией пройдёт сегодня, 16 июня. Встреча начнется в 22:00 мск.