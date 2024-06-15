Радимов: Сборная Германии напомнила лучшие образцы «Баварии» и «Байера»

Бывший футболист сборной Россиизаявил, что игра сборной Германии в матче открытия чемпионата Европы напоминала ему «Баварию» и «Байер».

«Мне показалось, что это были лучшие образцы "Баварии" и "Байера" в этом году. Когда все прессингуют, доводят до последнего, не дают поднять голову и даже стадион тот же самый, на котором играет "Бавария".

Немцы показали свою мощь, красоту, но будет ли дальше так легко? В группе, может быть, да, а попадется соперник покрепче — не знаю», — сказал Радимов на телеканале «Матч ТВ».

Во втором туре группового этапа сборная Германии сыграет с венграми, команда Шотландии встретится со сборной Швейцарии. Оба матча состоятся 19 июня.