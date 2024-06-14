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    Латышонок о переходе в «Зенит»: Рад оказаться в сильнейшем клубе страны

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    Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своем трансфере в стан «сине-бело-голубых».

    Евгений Латышонок
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    Евгений Латышонок

    «Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.

    Насколько тяжело давалось решение о переходе? Действительно тяжело. В "Балтике" я провёл пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжёлым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры», — приводит слова Латышонка пресс-служба клуба на официальном сайте.

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    • Напомним, что «Зенит» заплатил «Балтике» 30 млн. рублей за трансфер голкипера. В прошлом сезоне Латышонок провел в рамках РПЛ 26 матчей за калининградскую команду, в которых пропустил 38 голов.

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