Латышонок о переходе в «Зенит»: Рад оказаться в сильнейшем клубе страны

Новый голкипервысказался о своем трансфере в стан «сине-бело-голубых».

«Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно.

Насколько тяжело давалось решение о переходе? Действительно тяжело. В "Балтике" я провёл пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжёлым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры», — приводит слова Латышонка пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что «Зенит» заплатил «Балтике» 30 млн. рублей за трансфер голкипера. В прошлом сезоне Латышонок провел в рамках РПЛ 26 матчей за калининградскую команду, в которых пропустил 38 голов.