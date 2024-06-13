Стал известен кандидат на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Экс-наставникможет возглавить дортмундскую. Об этом сообщает HITC

Стало известно, что руководство «шмелей» рассматривало 3-х специалистов на пост главного тренера еще по ходу прошедшего сезона. Среди претендентов — Арне Слот, который этим летом возглавил «Ливерпуль», Франк Хайзе — новый главный тренер «Ниццы» и Грэм Поттер.

Отмечается, что боссы «Боруссии» возобновили интерес к экс-наставнику «Челси».

Сегодня, 13-го июня стало известно о том, что Эдин Терзич покинул пост главного тренера «Боруссии». Специалист вместе со «шмелями» в сезоне 2023/2024 дошел до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Лестера» рассматривало возможность подписания Поттера.