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    Стал известен кандидат на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

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    Экс-наставник «Челси» Грэм Поттер может возглавить дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает HITC.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    Стало известно, что руководство «шмелей» рассматривало 3-х специалистов на пост главного тренера еще по ходу прошедшего сезона. Среди претендентов — Арне Слот, который этим летом возглавил «Ливерпуль», Франк Хайзе — новый главный тренер «Ниццы» и Грэм Поттер.

    Отмечается, что боссы «Боруссии» возобновили интерес к экс-наставнику «Челси».

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    • Сегодня, 13-го июня стало известно о том, что Эдин Терзич покинул пост главного тренера «Боруссии». Специалист вместе со «шмелями» в сезоне 2023/2024 дошел до финала Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Лестера» рассматривало возможность подписания Поттера.

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