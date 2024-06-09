Поттер может стать главным тренером «Лестера»

Бывший главный тренерможет возглавить. Об этом сообщает The Telegraph

Стало известно, что руководство «лис» уже связались со специалистом по поводу возможного подписания контракта. Эта сделка может сорваться из-за проблем клуба с финансовыми правилами АПЛ и потенциальной продажей нескольких футболистов основного состава.

Ранее Поттер работал главным тренером «Челси» и «Брайтона». Руководство «синих» уволило специалиста с апреле 2023-го года. С тех пор Поттер находится без клуба.

Напомним, что «Лестер» продлил контракт с нападающим команды Джеймсом Варди.