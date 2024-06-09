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    Поттер может стать главным тренером «Лестера»

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    Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Лестер». Об этом сообщает The Telegraph.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    Стало известно, что руководство «лис» уже связались со специалистом по поводу возможного подписания контракта. Эта сделка может сорваться из-за проблем клуба с финансовыми правилами АПЛ и потенциальной продажей нескольких футболистов основного состава.

    Ранее Поттер работал главным тренером «Челси» и «Брайтона». Руководство «синих» уволило специалиста с апреле 2023-го года. С тех пор Поттер находится без клуба.

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