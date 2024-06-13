Кварацхелия: В составе сборной Грузии присутствует сочетание опытных и молодых игроков

Нападающий сборной Грузиивысказался о составе команды на Евро-2024.

«Талисман сборной? Это очень большая ответственность, и я благодарен, что мою работу ценят. У нас есть много футболистов, которые могли бы стать лучшими игроками страны; каждый из нас старается быть частью команды, и индивидуальный успех в данный момент для нас менее важен. Мы очень сосредоточены и сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха.

В нашем составе присутствует сочетание опытных и молодых игроков, у нас хорошая команда. Мы стали одним сплочённым коллективом, который способен сразиться с кем угодно. Гурам Кашия — хороший пример для всех нас. Он опытен, он подаёт молодым игрокам пример того, что нужно усердно работать каждый день. Он настоящий капитан, и всё, что мы можем сделать, это поблагодарить его. Гурам ведёт нас вперёд и делает всё, что должен делать настоящий капитан на поле и за его пределами», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Соперниками сборной Грузии на Евро-2024 станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.