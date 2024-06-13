ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико Тедеско «Он даже чеканить не умеет!». Кто из тренеров Евро-2024 был лучшим игроком?
  • 14:06
    • Терзич подал в отставку с поста главного тренера «Боруссии»
  • 13:13
    • «Милан» объявил о назначении Фонсеки на пост главного тренера
  • 13:00
    • Месси подтвердил, что не сыграет на олимпийском турнире в Париже
  • 12:29
    • Гаттузо возглавил клуб из чемпионата Хорватии
  • 12:20
    • Витсель продлил контракт с «Атлетико»
    Все новости спорта

    Кварацхелия: В составе сборной Грузии присутствует сочетание опытных и молодых игроков

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии
    Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о составе команды на Евро-2024.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    «Талисман сборной? Это очень большая ответственность, и я благодарен, что мою работу ценят. У нас есть много футболистов, которые могли бы стать лучшими игроками страны; каждый из нас старается быть частью команды, и индивидуальный успех в данный момент для нас менее важен. Мы очень сосредоточены и сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха.

    В нашем составе присутствует сочетание опытных и молодых игроков, у нас хорошая команда. Мы стали одним сплочённым коллективом, который способен сразиться с кем угодно. Гурам Кашия — хороший пример для всех нас. Он опытен, он подаёт молодым игрокам пример того, что нужно усердно работать каждый день. Он настоящий капитан, и всё, что мы можем сделать, это поблагодарить его. Гурам ведёт нас вперёд и делает всё, что должен делать настоящий капитан на поле и за его пределами», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Соперниками сборной Грузии на Евро-2024 станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • У «Эдмонтона» еще достаточно сил, чтобы вернуться в серию
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Эспаньол» вновь докажет свое превосходство
  • «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.22
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Брауэр
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аргентина — Гватемала
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крузейро — Куяба
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры