Де ла Фуэнте оценил соперников сборной Испании по Евро-2024

Главный тренер сборной Испаниивысказался о составе группы на чемпионате Европы 2024 года.

«Мы уже встречались с Италией и Хорватией в Лиге наций. Это очень сильные сборные. Достаточно просто взглянуть на их достижения, историю или игроков, чтобы понять это.

Но нельзя забывать про Албанию. У Албании очень хорошие игроки, эта команда заметно прибавила в последнее время. Я знаю албанцев по юношам до 19 лет и молодёжке. У нас всегда были тяжёлые матчи с ними», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В группе В сборная Испании встретится с Хорватией, Италией и Албанией.