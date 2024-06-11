Нагельсман назвал стартовый состав на матч с Шотландией

Главный тренер сборной Германииза три дня до первой игры Евро-2024 назвал 11 футболистов, которые выйдут в стартовом составе.

По данным Bayern & Germany в соцсети со ссылкой на BILD, в матче открытия в составе сборной Германии выйдут Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт, Тони Кроос, Роберт Андрих, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц и Кай Хаверц.

Также сообщается, что первыми кандидатами на замену будут Никлас Фюллькруг, Лерой Зане и Паскаль Гросс.

Календарь и таблица Евро-2024

Матч-открытия между Германией и Шотландией пройдет 14 июня в 22:00 мск на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.