Кафанов: В матче с Беларусью одна помарочка была и у Сафонова, и у Максименко

Виталий Кафанов Фото: globallookpress.com
«Не могу сказать, что игра была очень сложная, моментов было немного, но всё то, что им приходилось делать, они сделали на хорошем уровне, добротно. Одна помарочка была у Матвея, одна у Саши. И тот и другой исправили ее в следующей ситуации.
Максименко этого ждал и хотел. Дебют удался точно, потому что было несколько сложных моментов, когда его прессинговали. Не каждый вратарь в этой ситуации решился бы найти своего игрока», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».
Напомним, что в 2024-м году сборная России провела 2 товарищеских матча, в которых обыграла Сербию (4:0) и Беларусь с таким же счетом.