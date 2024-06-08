Кафанов: В матче с Беларусью одна помарочка была и у Сафонова, и у Максименко

Тренер вратарей сборной Россииоценил игру вратарей —— в товарищеском матче против Беларуси.

«Не могу сказать, что игра была очень сложная, моментов было немного, но всё то, что им приходилось делать, они сделали на хорошем уровне, добротно. Одна помарочка была у Матвея, одна у Саши. И тот и другой исправили ее в следующей ситуации.

Максименко этого ждал и хотел. Дебют удался точно, потому что было несколько сложных моментов, когда его прессинговали. Не каждый вратарь в этой ситуации решился бы найти своего игрока», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, что в 2024-м году сборная России провела 2 товарищеских матча, в которых обыграла Сербию (4:0) и Беларусь с таким же счетом.