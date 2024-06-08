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    Кафанов: В матче с Беларусью одна помарочка была и у Сафонова, и у Максименко

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру вратарей — Матвея Сафонова и Александра Максименко — в товарищеском матче против Беларуси.

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Не могу сказать, что игра была очень сложная, моментов было немного, но всё то, что им приходилось делать, они сделали на хорошем уровне, добротно. Одна помарочка была у Матвея, одна у Саши. И тот и другой исправили ее в следующей ситуации.

    Максименко этого ждал и хотел. Дебют удался точно, потому что было несколько сложных моментов, когда его прессинговали. Не каждый вратарь в этой ситуации решился бы найти своего игрока», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

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    • Напомним, что в 2024-м году сборная России провела 2 товарищеских матча, в которых обыграла Сербию (4:0) и Беларусь с таким же счетом.

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