Глушаков: Сафонов заслуживает перейти в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Россииоценил перспективы голкипера

«У нас хороший вратарь едет в Европу. Если всё сложится, то это замечательно. Ещё один игрок будет играть на высшем уровне. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Он заслуживает этого.

Будет он там играть или нет? Это всё будет зависеть от него. Главное — выиграть конкуренцию, много работать и быть уверенным в себе», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Доннарумма.