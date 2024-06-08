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    Глушаков: Сафонов заслуживает перейти в «ПСЖ»

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    Бывший футболист сборной России Денис Глушаков оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «У нас хороший вратарь едет в Европу. Если всё сложится, то это замечательно. Ещё один игрок будет играть на высшем уровне. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Он заслуживает этого.

    Будет он там играть или нет? Это всё будет зависеть от него. Главное — выиграть конкуренцию, много работать и быть уверенным в себе», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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  • 29/05/2024

    • Ранее стало известно, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

    В сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Доннарумма.

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