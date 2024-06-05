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    Тер Стеген о роли второго вратаря на Евро-2024: Я должен с этим смириться

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    Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Стеген высказался о роли 2-го вратаря в национальной команде на предстоящем Евро-2024.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    «Нелегко попасть в ситуацию, когда ты надеялся, что все будет по-другому. Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру.

    Это самое неприятное решение в карьере? Конечно, это важное событие. Я бы хотел сыграть, я не скрываю этого. Думаю, у меня было много аргументов в свою пользу. Вот почему тренеру было нелегко принять это решение. Но я должен с этим смириться», — сказал тер Стеген Bild.

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    • Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Германии на групповом этапе встретится с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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