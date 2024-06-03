Черчесов прилетел в Астану для подписания контракта со сборной Казахстана

Российский тренерприбыл в Астану и был замечен в Доме футбола, передает Sports.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Экс-наставник сборной России в ближайшее время подпишет контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ). Ранее Магомед Адиев покинул сборную Казахстана, чтобы сосредоточиться на работе в грозненском «Ахмате».

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он покинул летом 2023 года. Тренер дважды выигрывал с командой чемпионат Венгрии и один раз — Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Черчесову предложен контракт суммой около 1,2 млн евро в год.