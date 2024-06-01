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    Анчелотти: Модрич проводит фантастический сезон

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о полузащитнике «сливочных» Луке Модриче.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Да, он имеет право выбрать то, что хочет. Лука проводит фантастический сезон. У него было больше трудностей, но с пониманием игры их стало поменьше. Это была тема, о которой мы не говорили в этом году. Мы говорили об этом, когда Каземиро ещё был здесь.

    После финала в Париже в 2022 году в начале следующего сезона я общался с тремя игроками: Кроосом, Модричем и Каземиро. Я сказал им: "Смотрите, вы должны немного снизить своё влияние". Я сказал молодым игрокам, что они должны терпеть, что ветераны продолжают вносить свой вклад.

    Модричу было трудно это понять? Сначала да. Потом понемногу было легче. Они втроём страдали в начале сезона, когда я играл без них. Я сказал им, что надо успокоиться, потом будет перерыв и, когда начнётся Лига чемпионов, они смогут лучше управлять командой», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito.

    38-летний хорватский полузащитник в этом сезоне сыграл 45 матчей, забил два гола и отдал семь ассистов.

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