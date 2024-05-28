Мюллер о возможном назначении Компани тренером «Баварии»: Это похоже на правду

Нападающий «Баварии»прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером команды станет

«Это похоже на правду. Я рад, что у нас наконец-то появился тренер и мы можем двигаться вперед.

Я рад, что "Бавария" теперь может с уверенностью смотреть в будущее», — приводит слова Мюллера журналист Флориан Плеттенберг.

В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.