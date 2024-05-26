Черчесов: До официальных переговоров со сборной Азербайджана дело не дошло

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о потенциально возможном назначении на пост наставника сборной Азербайджана.

«Да, действительно, такие публикации я видел. Но пока до официальных переговоров дело не дошло. Отношусь к таким вещам серьёзно, поскольку Азербайджан — футбольная страна с богатыми футбольными традициями. С её национальной сборной можно решать самые сложные задачи. Тем более что президент страны Ильхам Алиев поддерживает не только футбол, но и весь профессиональный и массовый спорт. Как и его супруга, Мехрибан Алиева, которая также уделяет большое внимание спортивным проектам и развитию федераций по различным видам спорта.

Само проведение финала Лиги Европы в Баку о многом говорит. Национальную федерацию футбола недавно возглавил новый президент, Ровшан Наджаф, амбициозный молодой руководитель, которому, возможно, нужно время, чтобы принять правильное решение», — приводит слова Черчесова «МК».