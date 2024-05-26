Асхабадзе: Квеквескири остается в «Факеле»

Генеральный директор «Факела»рассказал, что со многими ведущими игроками команды, в том числе и капитаном, будут заключены новые контракты.

«Мы начали работу по новым контрактам заблаговременно, поэтому со всеми без исключения игроками команды все переговоры были проведены еще зимой — в начале сборов в Турции. Вопрос в том, что кто‑то уже продлил контракты, кто‑то отказался это делать. Дальше уже решение за футболистами.

Капитан Квеквескири остается? Ираклий точно остается на следующий сезон и будет представлять футбольный клуб "Факел".

Кто покидает "Факел" пока не могу назвать имена. Есть определенные нюансы, связанные со многими вещами. Будем разбираться, смотреть, общаться с игроками, с их представителями и формировать дальнейшее развитие футбольного клуба исходя из тех возможностей и реалий, которые нас окружают», — сказал Асхабадзе «Матч ТВ».