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    Асхабадзе: Квеквескири остается в «Факеле»

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что со многими ведущими игроками команды, в том числе и капитаном Ираклием Квеквескири, будут заключены новые контракты.

    Ираклий Квеквескири
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    Ираклий Квеквескири

    «Мы начали работу по новым контрактам заблаговременно, поэтому со всеми без исключения игроками команды все переговоры были проведены еще зимой — в начале сборов в Турции. Вопрос в том, что кто‑то уже продлил контракты, кто‑то отказался это делать. Дальше уже решение за футболистами.

    Капитан Квеквескири остается? Ираклий точно остается на следующий сезон и будет представлять футбольный клуб "Факел".

    Кто покидает "Факел" пока не могу назвать имена. Есть определенные нюансы, связанные со многими вещами. Будем разбираться, смотреть, общаться с игроками, с их представителями и формировать дальнейшее развитие футбольного клуба исходя из тех возможностей и реалий, которые нас окружают», — сказал Асхабадзе «Матч ТВ».

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