«Казйерслаутерн» — «Байер»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

В финале Кубка Германииуступил леверкузенскомусо счетом 0:1.

Единственный мяч на 16-й минуте забил швейцарский полузащитник Гранит Джака.

С 44-й минуты «аспириновые» играли в меньшинстве после удаления за две желтые карточки ивуарийского защитника Одилона Коссуну.

Футбол. Германия. Кубок Кайзерслаутерн — Байер 0:1 Гол: 0:1 Гранит Джака (17') Кайзерслаутерн: Юлиан Краль, Ян Эльведи, Борис Томиак, Тымотеуш Пухач, Бен Цолински (Richmond Tachie, 74'), Филип Калоч, Тобиас Рашль (Филипп Клемент, 83'), Жан Циммер (Алмами Туре, 90'), Кенни Принс Редондо (Аарон Опоку, 83'), Марлон Риттер, Даниэль Ганслик (Рагнар Ахе, 46') Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо (Пьеро Инкапье, 85'), Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 90'), Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Одилон Коссуну, Флориан Вирц (Адам Гложек, 90'), Йонас Хофман (Амин Адли, 46'), Гранит Джака, Роберт Андрих, Патрик Шик (Йосип Штанишич, 46') Предупреждения: Одилон Коссуну (3'), Одилон Коссуну (44'), Ян Эльведи (86')

Для «Байера» это второй в истории Кубок Германии. Первый был завоеван в сезоне 1992/93. Также в этом сезоне команда сделал дубль, выиграв и Бундеслигу.