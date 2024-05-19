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    Артета: Нам следует быть более агрессивными

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал завершение сезона в АПЛ, где его команда заняла второе место, пропустив вперед «Манчестер Сити».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Поздравляю "Манчестер Сити" с победой в премьер-лиге. Мы пытались. У нас был рекордный сезон по многим показателям, но обычно эти рекорды приводят к большим титулам, а мы их не выиграли. Меня это расстраивает, потому что мы действительно хотели преподнести нашим болельщикам что-то особенное.

    Думаю, самое время сделать перерыв и подумать. В будущем нам придется показать свои зубы, если мы действительно хотим побеждать в турнирах. Мы должны стать более агрессивными», — цитирует Артету официальный сайт «канониров».

    Календарь и таблица АПЛ

    Чемпионский титул АПЛ снова достался «Ман Сити», команда Хосепа Гвардиолы четвертый год подряд выигрывает золотые медали.

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