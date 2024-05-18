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    Источник: Галлахер может стать игроком «Астон Виллы»

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    Воспитанник «Челси» Конор Галлахер в летнее межсезонье может перебраться в «Астон Виллу», сообщил журналист Мэтт Лоу в соцсети.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    Бирмингемцы мечтают заполучить 24-летнего хавбека в свои ряды, у которого остался всего год контракта с «аристократами».

    «Челси» готово рассмотреть предложения по Галлахеру от других клубов.

    В этом сезоне «Астон Вилла» получила право представлять Англию в Лиге чемпионов, тогда как «Челси» остался без главного еврокубка.

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    • В этом сезоне Галлахер сыграл 49 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил 7 голов, отдал 9 результативных передач. На портале Transfermarkt он оценивается в € 48 млн.

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