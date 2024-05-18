Источник: Галлахер может стать игроком «Астон Виллы»

Воспитанник «Челси»в летнее межсезонье может перебраться в, сообщил журналист Мэтт Лоу в соцсети.

Бирмингемцы мечтают заполучить 24-летнего хавбека в свои ряды, у которого остался всего год контракта с «аристократами».

«Челси» готово рассмотреть предложения по Галлахеру от других клубов.

В этом сезоне «Астон Вилла» получила право представлять Англию в Лиге чемпионов, тогда как «Челси» остался без главного еврокубка.

В этом сезоне Галлахер сыграл 49 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил 7 голов, отдал 9 результативных передач. На портале Transfermarkt он оценивается в € 48 млн.