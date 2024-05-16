Пименов: «Динамо» воспользовалось подарками от «Краснодара» и «Зенита»

Экс-футболиствысказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге, в которой за 2 тура до конца сезона лидирует

«Динамо воспользовалось подарками от "Краснодара" и "Зенита". Они тоже делали подарки, когда проиграли два или три тура после зимней паузы. Тогда "Динамо" выпало из гонки за чемпионство, но сейчас мы видим, как всё изменилось.

Теперь всё зависит от них. Им нужно приложить все свои силы, чтобы впервые в своей российской истории стать чемпионом страны», — сказал Пименов Чемпионату.

После 28-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 1-е место в таблице с 53 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 51-м баллом, а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (50).