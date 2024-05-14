Мостовой: «Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матчев Кубке России.

«Спартак является фаворитом в матче с "Балтикой", несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражение от "Динамо". Проиграли победную игру за несколько минут. А "Спартак" на кураже, у них всё хорошо.

"Спартак" должен смотреть по телевизору матч "Балтики" с кем-то, а он играет. А когда они проиграли "Зениту", я сказал, что не удивлюсь, если "Спартак" будет играть в финале. Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде. Вообще сильно будет, если "Спартак" победит в Кубке, а "Зенит" проиграет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.