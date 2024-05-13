Кержаков о возможном чемпионстве «Динамо»: Футбол вознаграждает тех, кто бьется до конца

Бывший нападающий «Зенита»высказался о шансахстать победителем чемпионата России.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, опережая «Зенит» на два очка.

«Очевидно, что чемпионство действительно очень близко для "Динамо". Сейчас всё зависит только от них. Следующий матч "Динамо" играет с "Крыльями" дома, и турнирная ситуация больше давит именно на московский клуб. Но я думаю, что "Динамо" изо всех сил зацепится за победу, по крайней мере должно.

Последний матч с "Балтикой" был не самым уверенным. Но мы видим, как "Динамо" вырывает победы, что присуще командам, которые по итогу и становятся чемпионами. "Динамо" может находить в себе дополнительные силы, чтобы уже безвыигрышные матчи переворачивать в свою пользу.

Громко сказано, что "Динамо" больше всех заслуживает титул. На последнем отрезке чемпионата мы не видим команд, которые по игре заслуживали бы его. По умению и стремлению играть до конца и добиваться результата "Динамо" выглядит лучше, чем "Зенит" и "Краснодар". Футбол вознаграждает тех, кто бьется до конца, несмотря на то что иногда не получается», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».