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    «Волгарь» ушел от поражения в матче с «Черноморцем»

    «Волгарь» — «Черноморец»: счет матча 1:1, обзор гола

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    В матче 32-го тура российской Первой лиги «Волгарь» и «Черноморец» сыграли вничью — 1:1.

    «Черноморец»
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    «Черноморец»

    На гол Дениса Фомина на 41-й минуте хозяева ответили точным ударом Тимура Жамалетдинова на 89-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Черноморец 0:1
    Гол: 0:1 Даниил Фомин (41') Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Артём Воропаев, Иван Енин, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Frolkin D., Chichinadze A., Magomedov Z., Melnikov N., Rodionov I. Предупреждения: Magomedov Z. (3'), Дмитрий Лесников (27'), Олег Красильниченко (43'), Арсен Адамов (48'), Вячеслав Кротов (55')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Таким образом, «Черноморец» набрал 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Волгаря» 28 баллов и 17-я строчка.

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