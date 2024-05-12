«Волгарь» — «Черноморец»: счет матча 1:1, обзор гола

«Черноморец» Фото: globallookpress.com
На гол Дениса Фомина на 41-й минуте хозяева ответили точным ударом Тимура Жамалетдинова на 89-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Черноморец 0:1
Гол: 0:1 Даниил Фомин (41') Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A. Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Артём Воропаев, Иван Енин, Даниил Фомин, Мераби Уридия, Frolkin D., Chichinadze A., Magomedov Z., Melnikov N., Rodionov I. Предупреждения: Magomedov Z. (3'), Дмитрий Лесников (27'), Олег Красильниченко (43'), Арсен Адамов (48'), Вячеслав Кротов (55')
Таким образом, «Черноморец» набрал 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Волгаря» 28 баллов и 17-я строчка.