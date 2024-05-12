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    Юрий Семин: У «Динамо» есть все для того, чтобы стать чемпионом

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    Известный российский тренер Юрий Семин высказался о силе московского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Динамо» должно было побеждать в Калининграде, хотя матч сложился драматически. «Динамо» выигрывает игры, когда кажется, что уже безнадёжная ситуация. На сегодняшний день это главный фаворит в чемпионской гонке.

    Мог представить, что они так хорошо проявят себя в этом сезоне. У них хороший подбор игроков, тренер, который нашёл подход к футболистам. У Лички есть идеи, которые он доводит до игроков, а те выполняют работу. Команда в себе уверена, есть удача. У них есть всё для того, чтобы стать чемпионами«, — сказал Семин "Чемпионату".

    Напомним, после 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет "Динамо", набравшее 53 очка. На второй строчке располагается "Зенит", заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров "Краснодар", имеющий в своём активе 50 очков.

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