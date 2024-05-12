«Дженоа» победил «Сассуоло», «Верона» уступила «Торино»

Завершились два матча 36-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа» на своем поле обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1.

На 11-й минуте счет открыл нападающий гостей Андреа Пинамонти.

«Дженоа» смог сравнять счет на 56-й минуте после точного удара Милана Баделя, а еще через три минуты «грифоны» отпраздновали второй мяч после автогола Мараша Кумбулла.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Сассуоло 2:1 Голы: 0:1 Андреа Пинамонти (пенальти) (31'), 1:1 Милан Бадель (56'), 2:1 Мараш Кумбула (автогол) (63') Дженоа: Хосеп Мартинес, Кони де Винтер, Хоан Васкес, Стефано Сабелли (Джед Спенс, 46'), Аарон Мартин, Мортен Френнруп, Милан Бадель (Эмиль Бохинен, 85'), Мортен Торсби, Альберт Гудмундссон (Кевин Стротман, 75'), Alessandro Vogliacco (Калеб Экубан, 46'), Mateo Retegui (David Akpan Ankeye, 88') Сассуоло: Андреа Консильи, Джош Дойг, Йереми Тольян, Джанмарко Феррари, Мараш Кумбула (Кристиан Вольпато, 68'), Мартин Эрлич (Samuele Mulattieri, 87'), Кристиан Торстведт (Недим Байрами, 68'), Педро Обьянг (Урош Рачич, 76'), Матеус Энрике (Luca Lipani, 87'), Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти Предупреждения: Мортен Торсби (48'), Педро Обьянг (50'), Джош Дойг (75')

Календарь и таблица Серии А

В параллельной встрече «Верона» на своем поле уступила «Торино» — 1:2.

На 67-й минуте счет открыл польский нападающий хозяев Кароль Свидерски.

Спустя 10 минут счет сравнял дебютант «Торино» 18-летний киприот Заннетос Савва. А на 83-й минуте три очка туринцам принес Пьетро Пеллегри.