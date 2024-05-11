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    «Мальорка» одолела «Лас-Пальмас»

    «Мальорка» — «Лас-Пальмас»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 35-го тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах переиграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

    «Мальорка»
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    «Мальорка»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Джованни Гонсалес.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Лас-Пальмас 1:0
    Гол: 1:0 Джованни Гонсалес (29') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Гонсалес (Начо Видаль, 84'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хосе Копете, Коста Хауме, Антонио Санчес (Мануэль Морланес, 63'), Саму Кошта, Дани Родригес (Серхи Дардер, 73'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 63'), Ведат Мурики (Омар Маскарель, 83') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Алекс Суарес, Сауль Коко, Хулиан Араухо (Мунир Эль-Хаддади, 78'), Кирьян Родригес, Хавьер Муньос (Хосе Кампанья, 63'), Энзо Луаодис (Сандро Рамирес, 78'), Сори Каба (Марк Кардона, 63'), Бенито Рамирес (Альберто Молейро, 46'), Марвин Парк, Mika Marmol Предупреждения: Джованни Гонсалес (14'), Коста Хауме (45 + 1'), Хулиан Араухо (59'), Саму Кошта (70'), Мартин Вальент (78'), Ведат Мурики (80'), Хосе Копете (85'), Сандро Рамирес (90 + 3')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Мальорка» набрала 35 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» 37 баллов и 14-я строчка.

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