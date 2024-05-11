«Мальорка» — «Лас-Пальмас»: счет матча 1:0, обзор гола

«Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96

Откровенный разговор с прославившемся своей хитростью российским нападающим, входившим в список претендентов на «Золотой мяч»