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    «Ахмат» на выезде победил «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» — «Ахмат»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата России «Ахмат» на выезде переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:0.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Мохамед Конате и Бернард Бериша.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Ахмат 0:2
    Голы: 0:1 Мохамед Конате (45+1'), 0:2 Бернард Бериша (62') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Сергей Бабкин, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Владислав Шитов Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Турпал Ибишев, Милош Шатара, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Мохамед Конате, Ghandri N., Lovat L., Kovachev S., Camilo Предупреждение: Сергей Бабкин (22')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Ахмат» набрал 35 очков и идет на 10-й строчке в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 40 баллов и шестая строчка.

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