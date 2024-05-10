«Крылья Советов» — «Ахмат»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Россиина выезде переигралсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Мохамед Конате и Бернард Бериша.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Ахмат 0:2 Голы: 0:1 Мохамед Конате (45+1'), 0:2 Бернард Бериша (62') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Сергей Бабкин, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Владислав Шитов Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Турпал Ибишев, Милош Шатара, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Мохамед Конате, Ghandri N., Lovat L., Kovachev S., Camilo Предупреждение: Сергей Бабкин (22')

Календарь и таблица РПЛ

Таким образом, «Ахмат» набрал 35 очков и идет на 10-й строчке в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 40 баллов и шестая строчка.