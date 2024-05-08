Маркиньос: Нам не хватало эффективности

Защитниквысказался о матче против дортмундской(0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нам не хватало эффективности. Соперник забил два гола после углового и разрезающей передачи — мы это прорабатывали. Нам следовало лучше обороняться. Это мелкие детали.

Мы создали намного больше моментов, но действовали неэффективно, а они — эффективно. Они забили дважды и выиграли оба матча.

Можно многое вынести из этого турнира. В начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко. Мы преодолели множество преград, но нельзя от всего отказываться только из-за вылета. Надо помнить, что у нас новый проект, новый тренер.

Обе команды выросли за время этого розыгрыша, мы были очень близки к успеху», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.

Таким образом, «Боруссия» по сумме двух матчей обыграла «ПСЖ» и в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

Соперником «Боруссии» станет победитель пары «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).