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    Джейдон Санчо и Матс Хуммельс«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд 0:1. Онлайн
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    Маркиньос: Нам не хватало эффективности

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    Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о матче против дортмундской «Боруссии» (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Нам не хватало эффективности. Соперник забил два гола после углового и разрезающей передачи — мы это прорабатывали. Нам следовало лучше обороняться. Это мелкие детали.

    Мы создали намного больше моментов, но действовали неэффективно, а они — эффективно. Они забили дважды и выиграли оба матча.

    Можно многое вынести из этого турнира. В начале сезоне никто не верил, что мы пройдем так далеко. Мы преодолели множество преград, но нельзя от всего отказываться только из-за вылета. Надо помнить, что у нас новый проект, новый тренер.

    Обе команды выросли за время этого розыгрыша, мы были очень близки к успеху», — цитирует Маркиньоса RMC Sport.

    Таким образом, «Боруссия» по сумме двух матчей обыграла «ПСЖ» и в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

    Соперником «Боруссии» станет победитель пары «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).

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