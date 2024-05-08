Аршавин рассказал, почему выбрал лучшим игроком апреля в РПЛ Тюкавина

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кубани»объяснил, почему выбрал лучшим игроком РПЛ в апреле нападающего «Динамо»

«С его игрой связаны успехи "Динамо" в этом месяце. Тюкавин в полном порядке, забил в самом важном матче месяца "Зениту" в Москве», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Напомним, сегодня, 8 мая, стало известно, что Константина Тюкавина признали лучшим игроком РПЛ в апреле. 21-летний нападающий в пяти апрельских турах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде. Игра состоится 11 мая и начнется в 21:30 мск.