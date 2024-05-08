ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деррик ЛьюисЛьюис подерется с Насименто, Бакли проведет бой с Рузибоевым. Анонс карда UFC St. Louis
  • 12:32
    • Слуцкий рассказал, когда Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа»
    Все новости спорта

    Аршавин рассказал, почему выбрал лучшим игроком апреля в РПЛ Тюкавина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал лучшим игроком РПЛ в апреле нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «С его игрой связаны успехи "Динамо" в этом месяце. Тюкавин в полном порядке, забил в самом важном матче месяца "Зениту" в Москве», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

    Напомним, сегодня, 8 мая, стало известно, что Константина Тюкавина признали лучшим игроком РПЛ в апреле. 21-летний нападающий в пяти апрельских турах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

    В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде. Игра состоится 11 мая и начнется в 21:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде ожидается результативный футбол?
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиалки» пробьются в финал Лиги конференций?
  • «Брюгге» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеют ли «Химки» подняться на вершину?
  • «Динамо» Махачкала — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры