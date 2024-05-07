Семшов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне

Бывший футболист «Зенита»высказался о неудачных результатах санкт-петербургской команды во второй половине сезона.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.

«"Зенит", к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура.

У "Зенита" после ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники.

Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело», — приводит слова Семшова ТАСС.