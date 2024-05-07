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    Семшов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне

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    Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о неудачных результатах санкт-петербургской команды во второй половине сезона.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.

    «"Зенит", к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура.

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    • У "Зенита" после ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники.

    Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело», — приводит слова Семшова ТАСС.

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