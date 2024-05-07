Карвахаль: Анчелотти боится все больше и больше перед матчем с «Баварией»

Правый защитник мадридскоговысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Мистер боится всё больше и больше! Ничего, это нормально, ведь один матч отделяет нас от финала, и мы столкнулись с сильным соперником. Я с нетерпением жду сегодняшнего вечера, чтобы после ужина с товарищами по команде посмотреть другой полуфинал.

Я живу прекрасными моментами, которые хочу вспоминать, когда всё закончится. Не думаю о страхе, а просто сосредотачиваюсь на футбольном матче, не трачу энергию на нервы», — приводит слова Карвахаля AS.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.