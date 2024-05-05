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    Тошич: Хочу, чтобы ЦСКА снова стал самой сильной командой в России

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    Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич вспомнил свои выступления за «армейцев» и хочет, чтобы команда снова боролась за лидерство в чемпионате России.

    Зоран Тошич
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    Зоран Тошич

    «Конечно, слежу, смотрю матчи ЦСКА в России. Немного опустились в таблице чемпионата, но в Кубке России дошли до финала [плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)], надеюсь, что пройдут в суперфинал.

    Так что поддерживаю, болею, слежу. Почему так низко в РПЛ? На данный момент уровень чемпионата России не такой, когда я играл, когда ЦСКА выигрывал трофеи, Кубок УЕФА. Мне кажется, что и команда не находится на таком высоком уровне, на мой взгляд, это главная причина, почему с 2016 года не выигрывали чемпионат.

    Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА, надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге", — цитирует Тошича ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    Зоран Тошич выступал в ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе команды три раза становился чемпионом России, дважды завоевал Кубок и Суперкубок России. Сейчас серб выступает за "Ламию".

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