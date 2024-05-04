Постекоглу: В «Тоттенхэме» должны произойти перемены

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«У нас должны произойти перемены. Мне нужно поменять этот состав, это необходимо. Надо собрать команду, которая, по-моему мнению, будет в силах играть в наш футбол. Для этого важно работать над трансферами на выход. Мы намерены строить тренировочный процесс и игру своеобразного стиля. Не все его усвоют. Если вы посмотрите на начало пути "Ливерпуля" или "Арсенал", а потом перейдёте к времени их взлёта и успеха: вы заметите, что их команды к этому моменту стали практически неузнаваемыми», — приводит слова Постекоглу Reuters.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.