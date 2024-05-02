Кьеллини: Роналду не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города

Легендарассказал, что думает о своем бывшем партнере по команде, который сейчас выступает за

«Для меня было большой честью быть капитаном "Ювентуса" вместе с ним в составе, это была уникальная возможность. У меня была возможность оценить его класс, он был легионером, но хорошо вписался в команду.

Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда это было необходимо, в том числе на командных ужинах.

Он уважительно, почти одержимо заботится о своем теле и подготовке. Он хочет забивать и хочет побеждать, его харизма в сложных матчах меня впечатлила. У него было безумное желание сломать мир, он хотел доказать, что он сильнее всего Реала», — рассказал Кьеллини в подкасте The BSMT.