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    Кьеллини: Роналду не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города

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    Легенда «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср».

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    «Для меня было большой честью быть капитаном "Ювентуса" вместе с ним в составе, это была уникальная возможность. У меня была возможность оценить его класс, он был легионером, но хорошо вписался в команду.

    Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда это было необходимо, в том числе на командных ужинах.

    Он уважительно, почти одержимо заботится о своем теле и подготовке. Он хочет забивать и хочет побеждать, его харизма в сложных матчах меня впечатлила. У него было безумное желание сломать мир, он хотел доказать, что он сильнее всего Реала», — рассказал Кьеллини в подкасте The BSMT.

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