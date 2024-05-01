Аленичев: «Спартаку» летом нужно менять 6-7 игроков

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
«Уважаю всех футболистов "Спартака", но 6-7 игроков летом нужно будет поменять.
Команде нужен креативный полузащитник, какими были Титов и Алекс. Это самая главная позиция для усиления "Спартака".
И чтобы клуб претендовал на чемпионство, атаку тоже нужно усилить», — приводит слова Аленичева Sport24.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице текущего чемпионата России после 26 матчей.
В ближайшем матче «Спартак» сыграет первого мая против «Динамо» в рамах Кубка России. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.