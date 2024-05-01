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    Аленичев: «Спартаку» летом нужно менять 6-7 игроков

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился о кадровой ситуации в московском клубе.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Уважаю всех футболистов "Спартака", но 6-7 игроков летом нужно будет поменять.

    Команде нужен креативный полузащитник, какими были Титов и Алекс. Это самая главная позиция для усиления "Спартака".

    И чтобы клуб претендовал на чемпионство, атаку тоже нужно усилить», — приводит слова Аленичева Sport24.

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